На 144-м километре платной автодороги М12 «Восток» во Владимирской области нанесли музыкальную разметку. Об этом 12 августа сообщил в Telegram-канале заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Для чего нужна музыкальная разметка

По словам Хуснуллина, аналогичный участок впервые появился в России в прошлом году на трассе М11 «Нева». Теперь проехать под мелодию «Калинка-Малинка» могут и автомобилисты, движущиеся по М12 в сторону Казани из Москвы.

Вице-премьер подчеркнул, что цель внедрения таких участков — не развлечение водителей, а повышение их концентрации и предотвращение засыпания за рулём, что должно способствовать снижению числа ДТП.