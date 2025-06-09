На конференции WWDC 2025, которая официально стартует сегодня, Apple представила новые тематические плейлисты. Их визуальное оформление может свидетельствовать о ключевом дизайнерском novовведении в будущей версии iOS.

Четыре плейлиста для недели WWDC

Apple опубликовала четыре музыкальных сборника на Apple Music, сопровождающих мероприятие. К уже доступному WWDC25 Hello добавились три новых: WWDC25 Power Up, WWDC25 Sunshine и WWDC25 Jazz.

Каждый из них символизирует разное настроение и формат взаимодействия на неделе разработчиков — от бодрящих треков до расслабляющего джаза.

Намёки на стеклянный интерфейс iOS 26

Особое внимание привлекло оформление обложек плейлистов. Изображения выполнены в стиле полупрозрачного стекла, с визуальными эффектами, напоминающими жидкие и светопрозрачные поверхности.

Именно такие элементы, по данным слухов, должны лечь в основу нового интерфейса iOS 26 — так называемого Liquid Glass. Этот подход предполагает переход к более лёгкому и воздушному дизайну, с акцентом на глубину и прозрачность элементов управления.

Пока Apple официально не подтвердила наличие таких изменений в iOS 26, стилистика обложек плейлистов может служить косвенным подтверждением этих предположений.

Основная презентация WWDC 2025 начнётся в 20:00 по Московскому времени. Именно в рамках этой сессии компания, как ожидается, впервые представит iOS 26, а также другие обновления своих платформ.