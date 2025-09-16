Spotify делает бесплатный тариф более удобным для пользователей. Главным нововведением стало появление функции Pick & Play: теперь можно открыть любой альбом или плейлист, выбрать нужную песню и сразу включить её. Ранее бесплатные пользователи были ограничены только режимом случайного воспроизведения, что вызывало недовольство.

Pick & Play и новые ограничения

Раньше выбор трека в альбоме или плейлисте не означал его запуск — приложение включало случайные композиции, а пользователи тратили лимит из шести пропусков в час, чтобы услышать нужную песню. Теперь первую композицию можно включить напрямую, но затем Spotify снова переводит в режим «shuffle». Прослушивание альбомов подряд остаётся привилегией премиум-подписки.





Пропуски по-прежнему разрешены, но дальнейшая последовательность песен остаётся случайной. Компания пока не уточнила, изменится ли лимит в шесть пропусков в час.

Search & Play и Share & Play

Вместе с обновлением появились ещё две новые функции:





Search & Play позволяет находить нужную песню и включать её сразу;

позволяет находить нужную песню и включать её сразу; Share & Play даёт возможность запускать трек напрямую из присланной ссылки.

Эти возможности заметно упрощают взаимодействие с приложением и делают бесплатный тариф ближе к платной версии.

Реклама остаётся

Несмотря на улучшения, реклама никуда не исчезла. Пользователи по-прежнему будут слышать объявления. Однако теперь после рекламы трек запускается сразу, без дополнительных случайных песен, что делает прослушивание более предсказуемым.





Другие обновления Spotify

Недавно компания представила и другие важные изменения. Долгожданное lossless-аудио наконец стало доступно спустя несколько лет после первых обещаний. Кроме того, появились умные фильтры (Smart Filters), позволяющие сортировать музыку по настроению, жанру или активности.

Эти шаги показывают, что Spotify активно работает над тем, чтобы даже бесплатный тариф оставался конкурентоспособным и удобным.



