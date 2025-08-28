Spotify добавляет в приложение функцию личных сообщений, которая позволит делиться музыкой, подкастами и аудиокнигами прямо внутри сервиса. Нововведение начнет распространяться на этой неделе в «отдельных странах» и будет доступно на мобильных устройствах для пользователей старше 16 лет как на Free-, так и на Premium-аккаунтах.

Как работает новая функция

Сообщения можно отправить через иконку «поделиться» в режиме Now Playing. Выбрав друга, пользователь может переслать трек, подкаст или книгу. Отправлять сообщения можно:





участникам своего семейного или студенческого плана;

пользователям, с которыми ранее были общие взаимодействия — например, через Jams, Blends или совместные плейлисты.

Все полученные и отправленные материалы будут храниться в отдельной вкладке Messages, доступной из меню профиля. Помимо ссылок на контент, чат поддерживает текстовые сообщения и реакции эмодзи. Сообщения защищены «шифрованием по отраслевым стандартам». Пользователи могут:

принимать или отклонять запросы на переписку;

блокировать других пользователей;

полностью отключить функцию сообщений.

При необходимости можно пожаловаться на текст, вложение или сам аккаунт, удержав сообщение. Spotify заявляет, что будет проактивно сканировать переписку на наличие незаконного и вредоносного контента и дополнительно проверять чаты, отмеченные пользователями.





Социальный эксперимент Spotify

Интересно, что функция доступна даже в бесплатной версии сервиса, где большинство возможностей сильно ограничено. Spotify отмечает, что нововведение должно дополнять привычные способы обмена контентом через Instagram*, WhatsApp, TikTok и другие соцсети, а не заменять их.

Неясно, смогут ли использовать функцию артисты для общения с фанатами. Но появление личных сообщений открывает дорогу к новым социальным возможностям внутри Spotify, если они будут востребованы сообществом.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.