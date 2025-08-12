iphone 17 pro feature dual
В середине августа традиционно возрастает интерес к предстоящей презентации iPhone. В 2025 году Apple, по слухам, готовит к анонсу сразу четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Ожидается, что мероприятие пройдёт во вторник, 9 сентября. Если эта дата подтвердится, то официальное приглашение с фирменным слоганом Apple, вероятно, появится 26 августа — за две недели до презентации. Однако компания пока не объявляла точных дат.

Содержание
1. Что известно о новых моделях
2. Формат презентации
3. Как было раньше

Что известно о новых моделях

iPhone 17

  • Дизайн, как у iPhone 16
  • Чип A19
  • Экран 6,3 дюйма
  • Фронтальная камера 24 Мп
  • Возможная поддержка 120 Гц

iPhone 17 Air

  • Новый ультратонкий и лёгкий корпус
  • Экран 6,6 дюйма
  • Чип A19
  • 12 ГБ оперативной памяти
  • Одна основная камера 48 Мп
  • Фронтальная камера 24 Мп
  • Один динамик
  • Опциональный аккумуляторный чехол

iPhone 17 Pro

  • Обновлённый блок камер с тремя сенсорами по 48 Мп
  • Алюминиевая рамка
  • Чип A19 Pro
  • 12 ГБ ОЗУ
  • Новый цвет: оранжевый или медный
  • Возможная система охлаждения с паровой камерой

iPhone 17 Pro Max

  • Все возможности iPhone 17 Pro
  • Более толстый корпус для увеличенной батареи

Формат презентации

С 2020 года Apple использует предзаписанные видео для iPhone-ивентов. В последние годы компания приглашает журналистов в театр Стива Джобса, где они смотрят ролик, а затем тестируют устройства.

Как было раньше

Серия iPhoneДата анонсаДата событияИнтервал (дней)
iPhone 1626.08.202409.09.202414
iPhone 1529.08.202312.09.202314
iPhone 1424.08.202207.09.202214
iPhone 1307.09.202114.09.20217
iPhone 1206.10.202013.10.20207
iPhone 1129.08.201910.09.201912
