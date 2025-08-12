В середине августа традиционно возрастает интерес к предстоящей презентации iPhone. В 2025 году Apple, по слухам, готовит к анонсу сразу четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Ожидается, что мероприятие пройдёт во вторник, 9 сентября. Если эта дата подтвердится, то официальное приглашение с фирменным слоганом Apple, вероятно, появится 26 августа — за две недели до презентации. Однако компания пока не объявляла точных дат.

Что известно о новых моделях

iPhone 17

Дизайн, как у iPhone 16

Чип A19

Экран 6,3 дюйма

Фронтальная камера 24 Мп

Возможная поддержка 120 Гц

iPhone 17 Air

Новый ультратонкий и лёгкий корпус

Экран 6,6 дюйма

Чип A19

12 ГБ оперативной памяти

Одна основная камера 48 Мп

Фронтальная камера 24 Мп

Один динамик

Опциональный аккумуляторный чехол

iPhone 17 Pro

Обновлённый блок камер с тремя сенсорами по 48 Мп

Алюминиевая рамка

Чип A19 Pro

12 ГБ ОЗУ

Новый цвет: оранжевый или медный

Возможная система охлаждения с паровой камерой

iPhone 17 Pro Max

Все возможности iPhone 17 Pro

Более толстый корпус для увеличенной батареи

Формат презентации

С 2020 года Apple использует предзаписанные видео для iPhone-ивентов. В последние годы компания приглашает журналистов в театр Стива Джобса, где они смотрят ролик, а затем тестируют устройства.

Как было раньше