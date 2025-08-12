В середине августа традиционно возрастает интерес к предстоящей презентации iPhone. В 2025 году Apple, по слухам, готовит к анонсу сразу четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Ожидается, что мероприятие пройдёт во вторник, 9 сентября. Если эта дата подтвердится, то официальное приглашение с фирменным слоганом Apple, вероятно, появится 26 августа — за две недели до презентации. Однако компания пока не объявляла точных дат.
Что известно о новых моделях
iPhone 17
- Дизайн, как у iPhone 16
- Чип A19
- Экран 6,3 дюйма
- Фронтальная камера 24 Мп
- Возможная поддержка 120 Гц
iPhone 17 Air
- Новый ультратонкий и лёгкий корпус
- Экран 6,6 дюйма
- Чип A19
- 12 ГБ оперативной памяти
- Одна основная камера 48 Мп
- Фронтальная камера 24 Мп
- Один динамик
- Опциональный аккумуляторный чехол
iPhone 17 Pro
- Обновлённый блок камер с тремя сенсорами по 48 Мп
- Алюминиевая рамка
- Чип A19 Pro
- 12 ГБ ОЗУ
- Новый цвет: оранжевый или медный
- Возможная система охлаждения с паровой камерой
iPhone 17 Pro Max
- Все возможности iPhone 17 Pro
- Более толстый корпус для увеличенной батареи
Формат презентации
С 2020 года Apple использует предзаписанные видео для iPhone-ивентов. В последние годы компания приглашает журналистов в театр Стива Джобса, где они смотрят ролик, а затем тестируют устройства.
Как было раньше
|Серия iPhone
|Дата анонса
|Дата события
|Интервал (дней)
|iPhone 16
|26.08.2024
|09.09.2024
|14
|iPhone 15
|29.08.2023
|12.09.2023
|14
|iPhone 14
|24.08.2022
|07.09.2022
|14
|iPhone 13
|07.09.2021
|14.09.2021
|7
|iPhone 12
|06.10.2020
|13.10.2020
|7
|iPhone 11
|29.08.2019
|10.09.2019
|12
