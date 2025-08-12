егендарный актёр Джон Малкович («После прочтения сжечь», «Шулера») присоединился к актёрскому составу нового сериала Apple TV+ «Prodigies». Проект, состоящий из семи эпизодов, также включает Аё Эдебири («Медведь», «Головоломка 2»), которая выступает не только исполнительницей главной роли, но и продюсером.

О чём сериал

Apple анонсировала «Prodigies» в апреле. Автором и исполнителем одной из ролей стал Уилл Шарп («Белый лотос», «A Real Pain»).

По описанию Apple, это необычная интерпретация классической романтической комедии, исследующая сложности долгосрочных отношений. Главные герои — Диди (Эдебири) и Рен (Шарп), бывшие юные вундеркинды, которые встречаются с детства. В начале 30-х они начинают сомневаться, оправдала ли их обычная жизнь высокие ожидания, связанные с их блестящим прошлым, и задаются теми же вопросами о своих отношениях.

Сюжет поднимает тему заблуждения, что история заканчивается, когда герои сходятся. На самом деле, как отмечают авторы, именно тогда всё только начинается.

Кто ещё в актёрском составе

Помимо Малковича, в сериале сыграют Тобиас Мензис («F1: The Movie»), София Ди Мартино («Локи») и Андрен Уорд-Хаммонд («Ваша честь»). Дата премьеры «Prodigies» пока не объявлена.

Apple TV+ доступен по подписке за $9,99 в месяц и включает хиты вроде «Тед Лассо», «Разделение», «Студия», «Утреннее шоу», «Терапия» и «Силос». В России доступны не все фильмы и сериалы. Новый контент в Apple TV+ не получает перевод на русский язык.



