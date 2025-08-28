26 августа в Музее Победы в Москве прошла церемония открытия финального этапа Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в основной возрастной категории. Техническим партнером события выступила тульская компания «Октава Дизайн и Маркетинг», предоставившая профессиональное звуковое оборудование.

Радиосистемы «Октавы» на сцене

Для обеспечения форума использовались двухканальные цифровые радиосистемы Oktava OWS-U2200HDL. Эти комплекты созданы специально для сцены: они работают на основе квадратурной модуляции QPSK, которая гарантирует стабильность передачи сигнала в радиочастотном диапазоне.





Системы дополнены функцией True Diversity и IR-синхронизацией, что повышает качество беспроводной связи и упрощает настройку оборудования.

Антенны и микрофоны для устойчивого звука

Чистый и стабильный звук обеспечила также логопериодическая пассивная антенна OWS-ALP. Она имеет оптимизированную диаграмму направленности, что повышает точность передачи сигнала и позволяет работать даже при ограниченных возможностях передающего оборудования.





Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова пояснила, что использование антенны и сплиттера особенно важно при работе с большим числом передатчиков:

«Штатные антенны восприимчивы к помехам со всех сторон. Пассивная антенна физически больше и имеет лучшее усиление. Она равномерно принимает сигнал и снижает вероятность дропаутов».

На открытии чемпионата также применялись вокальные малогабаритные конденсаторные микрофоны МК-012-01. В них исполнялись песни хоровых коллективов. Эта модель отличается низким уровнем шумов и высокой чувствительностью, что делает её подходящей для работы с вокалом на сцене.



