9 сентября Apple представила миру новые модели iPhone. Нам показали iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в трех цветах, включая необычный и совершенно новый Космический оранжевый. На этом новости, касающиеся новой Pro модели, не заканчиваются. Помимо обновленного дизайна модель получила и самый большой ценник в истории яблочной компании на смартфоны — 2 000 долларов за версию Pro Max на 2 Тб.

Apple кардинально изменила дизайн своих телефонов серии Pro, создав на задней панели огромное «плато» (выступ камеры), а также новый цельный металлический корпус и еще более прочное стекло на передней и задней панелях.





Цены начинаются от 1099 долларов и 1199 долларов соответственно, что обеспечивает 256 ГБ памяти, что соответствует стоимости iPhone 16 Pro и Pro Max на момент их выпуска в 2024 году. Но может ли цена по-прежнему быть оправданной? Итак, вот семь фишек iPhone 17 Pro, о которых стоит рассказать.

1. Долговечность и прочность

Во время презентации Apple уделила много времени тому, как она повысила долговечность всего своего модельного ряда, включая iPhone 17 и iPhone Air.





Для версии Pro предусмотрен совершенно новый корпус из термически обработанного алюминия, который огибает заднюю панель и включает в себя приподнятую «плато», на которой расположены камеры и датчики. Этот прочный корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава серии 7000 дополнен новым керамическим экраном Apple Shield 2 спереди и на задней панели телефона.

Apple утверждает, что задняя керамическая панель в четыре раза более устойчива к трещинам и царапинам, чем «задняя стеклянная панель iPhone предыдущего поколения», а передняя защита в три раза более устойчива к царапинам «по сравнению с iPhone предыдущего поколения».





2. Мощность

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max оснащены новым чипсетом Apple A19 Pro с 6 процессорными и 6 графическими ядрами, что обеспечивает на 40% более высокую производительность по сравнению с iPhone 16 Pro. Эти телефоны способны более эффективно работать с моделями искусственного интеллекта и затратными программами. Так что, если вы часто работаете в чем-то подобном (например, видеоредактор), задумайтесь.

3. Производительность и охлаждение

Еще одной особенностью, благодаря которой iPhone 17 Pro отличается потрясающей производительностью, является наличие испарительной камеры — впервые наiPhone.





Технология Apple использует деионизированную воду, запаянную в камеру и приваренную лазером к корпусу, что помогает отводить тепло от чипсета A19 Pro, охлаждая компоненты и обеспечивая стабильную производительность. В реальности это означает более продолжительные игровые сессии, возможность съемки видео в формате 4K и моделирование с помощью искусственного интеллекта в соответствии с вашими предпочтениями. В общем вы сможете делать все, что вам необходимо и при этом не держать в руках «горячую картошку».

4. Зум основных камер вышел на новый уровень

Apple улучшила возможности зума на основных камерах iPhone 17 Pro.

Телеобъектив Apple обеспечивает 8–кратный оптический зум — самый большой в истории iPhone. Это позволит приблизить объект съемки без потери качества изображения. А если вы хотите снять объект еще ближе, новые телефоны также поддерживают 40-кратный цифровой зум

5. Время автономной работы

Время автономной работы iPhone на протяжении многих лет было чем-то вроде шутки, и, хотя Apple с каждым поколением повышает эффективность, нельзя сказать, что яблочные телефоны — лучшие на рынке по времени работы.

Но Apple заявляет, что iPhone 17 Pro Max обеспечивает лучшее время автономной работы за всю историю iPhone: до 39 часов воспроизведения видео без подзарядки. У iPhone 17 Pro этот показатель тоже внушительный — 33 часа. Компания также улучшила процесс зарядки: за 20 минут зарядки от мощного адаптера (не менее 30 Вт) заряд батареи может быть увеличен до 50%.

6. Четкое видео

Чтобы лучше понять, о какой четкости идет речь, достаточно посмотреть презентацию Apple 9 сентября. Ведь все, что вы увидите, было снято на iPhone 17 Pro.

Apple оснастила камеры серии Pro еще большим количеством функций для видеосъемки, включая улучшенную стабилизацию видео, характеристики для кинотеатров и совместимость со стандартными рабочими процессами. Предполагается, что их можно использовать как для голливудских постановок, так и для просмотра домашних фильмов.

7. Яркость экрана

Экран также был обновлен, его максимальная яркость теперь составляет 3000 нит – это значительное улучшение по сравнению с пиковой яркостью в 2000 нит на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Это означает, что дисплеи 6,3-дюймовых iPhone 17 Pro и 6,9-дюймовых iPhone 17 Pro Max должны быть еще лучше видны при ярком освещении (в частности на улице в солнечные дни), к тому же Apple нанесла новое антибликовое покрытие для дальнейшего улучшения качества просмотра.