До появления массовых AR-устройств одним из первых экспериментов в этой сфере стали очки Google Glass. Несмотря на ажиотаж, проект провалился — в основном из-за проблем с приватностью и необычным внешним видом. На недавней сессии Google I/O соучредитель Google Сергей Брин откровенно рассказал о том, какие ошибки были допущены.

Ошибки в производстве и логистике

Брин признался, что в то время он плохо представлял себе нюансы потребительской электроники и цепочек поставок:

«Я просто не знал ничего о цепочках поставок потребительской электроники и о том, насколько сложно всё это — создать продукт, удержать разумную цену, организовать производство и так далее».

Вера в формат и новые партнёрства

Несмотря на неудачу, Брин по-прежнему верит в формат «умных очков». Он отметил, что новое устройство от Xreal выглядит как обычные очки, в отличие от прежних моделей:

«Без этой штуковины спереди», — пошутил он.

Он также подчеркнул, что в этот раз Google не действует в одиночку: компания сотрудничает с Samsung в рамках проекта Project Moohan (гарнитура XR) и с Xreal в рамках Project Aura (AR-очки). Всё это — часть программы Android XR.

AI закрывает технологический разрыв

По словам Брина, одной из причин провала Google Glass в 2013 году стала нехватка технологий, которые теперь уже есть:

«Сейчас, в эпоху ИИ, эти очки могут реально помогать, не отвлекая пользователя. Потенциал таких решений стал куда выше».

Наследие Google Glass

Хотя массового успеха Google Glass не добились, продукт продолжал существовать в корпоративной версии вплоть до 2023 года. Он также стал одним из первых шагов в сторону современных VR и AR-устройств — таких как Oculus Rift, HTC Vive, Meta* Quest и Apple Vision Pro. Однако, как отмечает сам Брин, пока ни одному из этих проектов не удалось стать по-настоящему массовым.

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