Acer объявила о расширении возможностей SpatialLabs Pro: система получила интеграцию с NVIDIA Omniverse, стереомикроскопом ProteQ Viso от Vision Engineering и учебной медицинской платформой Smart Surgery. Обновления делают технологию объемного 3D без очков доступной для специалистов в творческих, промышленных и медицинских областях.

Интеграция с NVIDIA Omniverse

Через поддержку библиотек NVIDIA Omniverse в среде OpenXR пользователи SpatialLabs Pro могут работать в 2D и одновременно просматривать проекты в стереоскопическом 3D. Такой подход улучшает восприятие глубины и объемности, помогает точнее принимать решения и ускоряет разработку.





Новая функция будет полезна в робототехнике, проектировании цифровых двойников, архитектурной визуализации и промышленном дизайне, где требуется высокая точность и минимизация ошибок.

ProteQ Viso Stereo Microscope с поддержкой SpatialLabs Pro

Vision Engineering представила цифровой стереомикроскоп ProteQ Viso, который теперь интегрирован с SpatialLabs Pro. Устройство формирует четкое 3D-изображение с высокой контрастностью, а дисплей SpatialLabs добавляет разрешение 2K × 2K для каждого глаза, точность цветопередачи Delta E < 2 и 100% охват Adobe RGB.





Микроскоп обеспечивает 10:1 оптический зум и диапазон увеличения от 6x до 240x. Эргономичный дизайн и увеличенное рабочее пространство делают его удобным для электроники, прототипирования и разработки медицинских устройств. В сочетании с SpatialLabs он дает эффект реалистичного объемного изображения и повышает производительность за счет комфорта и глубины восприятия.

Smart Surgery: медицинские тренажёры с 3D-визуализацией

Технологии Acer нашли применение и в медицине. Компания Smart Surgery интегрировала SpatialLabs в свою платформу для обучения хирургов. Врачи могут просматривать операции в высоком разрешении с естественной глубиной и детализацией, не используя VR-гарнитуры или специальные очки.





Такая подача материала упрощает понимание анатомических структур, ускоряет процесс обучения и помогает повышать качество подготовки специалистов. Инновация открывает SpatialLabs путь за пределы креативных индустрий — в сферу здравоохранения и критически важных технологий.