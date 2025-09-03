В мае компания Infinix выпустила планшет XPAD 20 на глобальном рынке. Теперь официально дебютировала улучшенная версия устройства — Infinix XPAD 20 Pro.

Спереди планшет оснащён 12-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей, соотношением сторон 5:3, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. Устройство работает под управлением Android 15 с оболочкой XOS 15.1.2 и поддерживает разблокировку с помощью ИИ.





В основе XPAD 20 Pro лежит чипсет Helio G100 Ultimate, которому помогают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, дополнительно до 8 ГБ виртуальной RAM и 256 ГБ встроенного хранилища. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Для качественного звука планшет оснащён четырьмя динамиками.

Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп, основная — 8 Мп. Среди интерфейсов — поддержка LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и USB-C.





В сравнении с базовой версией, XPAD 20 Pro получил больший дисплей, более мощный процессор и увеличенный аккумулятор.

Планшет предлагается в конфигурациях 8+128 ГБ и 8+256 ГБ. Стартовая цена составляет около $340. Доступные расцветки — Titanium Gray и Mist Blue. Пока устройство выпущено только в Таиланде, и неизвестно, на какие ещё рынки оно поступит.



