Космический телескоп «Хаббл» опубликовал подборку изображений протопланетных дисков — структур из газа и пыли, в которых со временем могут формироваться планеты. В коллекцию вошли диски вокруг нескольких молодых звёзд: часть из них запечатлена в видимом свете, часть — в инфракрасном диапазоне. Эти снимки помогают учёным глубже понять процессы формирования звёздных систем.

Подборка включает восемь протопланетных дисков: четыре сняты в видимом свете и четыре — в инфракрасном. В процессе рождения звёзд они притягивают к себе окружающий газ и пыль. Часть этого вещества образует вращающийся диск — протопланетный диск. Газ и пыль продолжают подпитывать растущую звезду, а оставшееся вещество на орбите со временем может превратиться в планеты.

На изображениях в видимом свете протопланетные диски выглядят как тёмные полосы пыли на фоне яркого свечения. Объект HH 390 при этом наблюдается не строго с ребра, поэтому его диск кажется смещённым к краю светлой области.

Image source — Left: NASA, ESA, and K. Stapelfeldt (Jet Propulsion Laboratory); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) Right: NASA, ESA, and T. Megeath (University of Toledo); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Яркое свечение вокруг дисков — это отражательная туманность. Такие туманности состоят из газа и пыли, освещённых светом близкой звезды. На снимках также заметны струи газа, выбрасываемые молодыми звёздами. Объекты HH 390 и Tau 042021 находятся примерно в 450 световых годах от Земли в молекулярном облаке Тельца. Нижние звёзды расположены почти в 500 световых годах в области звездообразования Хамелеон I.

Звёзды, снятые в инфракрасном диапазоне, находятся на более ранних стадиях эволюции по сравнению с теми, что видны в оптическом свете. На этих этапах звезду окружает плотная оболочка из пыли, сквозь которую видимый свет не проходит. Инфракрасное излучение, напротив, способно проникать через такую пылевую завесу, благодаря чему внутренние структуры становятся различимыми.





Тёмные области в центре яркого свечения на инфракрасных снимках — это и есть протопланетные диски. Их тени, падающие на окружающее облако, визуально делают диск крупнее. Звёзды в правом верхнем и левом нижнем углах расположены в молекулярном облаке Ориона примерно в 1 300 световых годах от Земли. Звёзды в левом верхнем и правом нижнем углах находятся в молекулярном облаке Персея на расстоянии около 1 500 световых лет.