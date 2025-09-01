NASA опубликовало новые данные о туманности MSH 15-52, известной как «Космическая рука». Её форма напоминает ладонь с вытянутыми пальцами, а в центре находится пульсар B1509-58 — нейтронная звезда диаметром всего около 20 км, вращающаяся почти семь раз в секунду.

Эта крошечная звезда создаёт гигантскую туманность протяжённостью более 150 световых лет. Она образовалась после того, как массивная звезда исчерпала своё топливо, коллапсировала и взорвалась сверхновой. Взрыв выбросил наружные слои в космос, а остатки сжались в пульсар с мощнейшим магнитным полем — в 15 триллионов раз сильнее земного. Его вращение и магнитное поле делают B1509-58 одним из самых мощных электромагнитных генераторов в Галактике.





Новые изображения созданы путём объединения рентгеновских данных обсерватории Chandra, радионаблюдений австралийского массива ATCA и оптических снимков водорода. В них видны сложные нити, совпадающие с направлением магнитного поля туманности. Учёные считают, что они возникают в местах столкновения потока частиц пульсара с остатками сверхновой.

Однако остаются загадки. Например, в верхней части изображения чётко заметна граница рентгеновского излучения, напоминающая ударную волну от взрыва, но в радиодиапазоне сигналов здесь нет, что удивляет исследователей.





Анализ также показал, что остаток сверхновой RCW 89 отличается от типичных молодых объектов: его структура фрагментирована, а радиосигнал выходит далеко за пределы рентгеновской картины. Вероятно, RCW 89 сталкивается с плотным облаком водорода.

Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal. Авторы — Шумэн Чжан и Стивен Ц.Ю. Нг из Гонконгского университета и Никколо Буccиантини из Итальянского института астрофизики.



