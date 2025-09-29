Автомобильный гигант Honda и лунный стартап Astrobotic совместно исследуют возможность использования системы регенеративных топливных элементов (RFC) для обеспечения постоянного электроснабжения во время долгих ночей на Луне.

Компании проведут исследования освещённости в потенциальных зонах посадки на южном полюсе Луны, а также оценят возможности масштабирования системы и интеграции аппаратного и программного обеспечения.

Ключевая задача — обеспечить стабильное энергоснабжение в течение двухнедельной лунной ночи, когда температура в некоторых районах может падать до −424°F (−253 °C), а солнечные батареи перестают вырабатывать электроэнергию. RFC Honda решает эту проблему, аккумулируя солнечную энергию в виде водорода в течение лунного дня и преобразуя её обратно в электроэнергию ночью, производя воду как единственный побочный продукт.

Производимая вода затем вновь подвергается электролизу в системе высокого давления, что позволяет заново получить водород, создавая замкнутый энергетический цикл — инновационный подход, разработанный Honda.

Технология вертикальных солнечных панелей (VSAT) Astrobotic предназначена для отслеживания положения Солнца с целью максимального сбора энергии. Модель VSAT способна генерировать мощность до 10 киловатт, а более крупная версия XL обеспечит мощность в пять раз выше.





Совместно VSAT будет получать солнечный свет в течение лунного дня для питания электролиза, одновременно RFC будет преобразовывать накопленный водород в электричество в период лунной ночи.

Основная цель партнёрства — обеспечить постоянное и надёжное электроснабжение лунной поверхности, что станет важным шагом на пути к длительному пребыванию человека на спутнике Земли.