Астрономы с помощью спутника CHEOPS обнаружили у красного карлика LHS 1903 систему из четырёх планет с необычным порядком: каменистая планета у звезды, затем два газовых гиганта и ещё одна каменистая на внешней орбите. Открытие, описанное в статье в Science, ломает привычную схему «каменистые внутри — газовые снаружи» и вынуждает пересмотреть механизмы образования планет вокруг маломассивных звёзд.

Структура системы LHS 1903

Наблюдения CHEOPS сначала выявили три планеты: ближняя — каменистая, следующие две — с газовыми оболочками. Позже астрономы обнаружили четвёртую, внешнюю, которая, вопреки ожиданиям, оказалась каменистой. Это первая зарегистрированная система с такой «бутербродной» последовательностью: камень-газ-газ-камень.

Инструмент: спутник CHEOPS Европейского космического агентства.

Число планет в системе: 4 (две каменистые, две газовые).

Публикация: статья в журнале Science.

Почему LHS 1903 нарушила представления о формировании планет

Классическая модель, выведенная на примере Солнечной системы, предполагает, что тяжёлые каменистые ядра формируются ближе к звезде, а газовые гиганты аккумулируют толстые атмосферные оболочки дальше, где температура ниже и доступно больше лёгких газов. В системе LHS 1903 порядок нарушен, и авторы в Science предлагают модель, где разные планеты формировались в разные эпохи.

По версии исследователей, внешняя каменистая планета родилась значительно позже остальных — уже после рассеяния газового диска. В таких условиях даже на далёкой орбите новому ядру не хватило газа, чтобы стать гигантом. Это простой, но опасный для общих правил сценарий: он показывает, что хронология формирования может менять финальный состав системы сильнее, чем расстояние до звезды.

Как это меняет представления и на кого повлияет

Открытие важно не только как курьёз — оно бьёт по двум устойчивым представлениям. Первое: статистика экзопланет вокруг красных карликов должна учитывать не только расстояние, но и времена формирования отдельных тел. Второе: модели эволюции газовых оболочек (например, отток газов под действием излучения звезды) не объясняют самостоятельно, почему вне орбиты оказалась голая каменистая планета.





Практическая польза этого знания очевидна: поисковые стратегии и интерпретация спектров экзопланет потребуют корректировок. Если позднее формирование обычнее, чем думали, то у маломассивных звёзд может быть больше «скрытых» каменистых миров вдалеке, которые легко пропустить при опросах, ориентированных на привычные шаблоны.

Альтернативные объяснения остаются: миграция гигантов, сильные столкновения, локальные вариации в составе протопланетного диска. Но ключевое изменение — теперь исследователи обязаны проверять во временной плоскости: когда именно формировалась каждая планета.

Что дальше наблюдать и какого ответа ждать

Следующий шаг — измерить массы и плотности всех четырёх планет посредством радиальных скоростей и транзитных временных вариаций; это покажет, были ли внешняя и внутренняя каменистые действительно похожи по составу. Наблюдения со JWST или крупными наземными спектрографами помогут проверить наличие тонких атмосфер и остаточного газа.

Если похожие «бутербродные» системы найдутся и вокруг других красных карликов, придётся переписать статистику экзопланет и пересмотреть роль временных задержек в образовании планет. Если же LHS 1903 окажется редкой аномалией, это будет уроком о том, насколько широкий набор траекторий даёт природа в процессе строительства планетных систем.