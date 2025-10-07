В понедельник Instagram* сообщил о запуске новой программы награждения, в рамках которой 25 авторов со всего мира на следующей неделе получат символические золотые кольца. Компания заявляет, что эта инициатива призвана отмечать тех создателей контента, которые меняют культуру и разрушают барьеры.

В состав жюри новой программы вошли руководитель Instagram* Адам Моссери, режиссер Спайк Ли, дизайнер Марк Джейкобс, видеоблогер Маркес Браунли, актриса Яра Шахиди, визажист Пэт Макграт и другие известные личности.

Победители получат физическое кольцо, разработанное английским дизайнером Грейс Уэльс Боннер, а также цифровое золотое кольцо, которое появится вокруг их профиля в Instagram*. Кроме того, они смогут создать собственную кнопку «Мне нравится», которая будет отображаться при лайке публикаций в их ленте. Важно отметить, что победители не получат денежных призов.

Этот шаг был предпринят на фоне того, что в последние несколько лет Meta* сокращала свои программы поддержки создателей контента. Ранее в этом году компания закрыла программу, которая выплачивала авторам деньги за размещение рекламы в их профилях. В 2023 году Meta* перестала предлагать бонусы за использование Reels в Instagram* и Facebook*, а в 2022 году прекратила выплаты по партнерским программам.

Запуск новой программы награждения также совпадает с результатами опроса Kajabi, согласно которому в 2024 году авторы контента столкнулись со снижением числа сделок с брендами на 52%. В прошлом году Bank of America отметил, что в сфере спонсорских партнерств наблюдается рост конкуренции, а количество платных коллабораций сосредоточено у ведущих авторов.





Учитывая эти изменения, интересно наблюдать, как Instagram* запускает символическую программу награждения без денежного вознаграждения. Вместо этого компания стремится создать нечто похожее на «Оскар» для создателей контента (без реальной церемонии).

В блоге компании говорится, что эта награда «вручается тем, кто не боится рисковать и идти своим путем. Тем, кто объединяет людей через творчество и заслуживает признания».

Победители будут объявлены 16 октября.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.