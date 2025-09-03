Теперь владельцы iPad могут пользоваться Instagram* в нативном формате и скроллить ленту на большом экране.

Компания Apple выпустила iPad ещё в 2010 году, а Instagram* появился в App Store вскоре после этого, стремительно набрав популярность. Однако почти 15 лет приложение так и не имело оптимизированной версии для планшета: пользователям приходилось довольствоваться растянутой телефонной версией, что приводило к пустым полям по бокам и проблемам с загрузкой фотографий в высоком разрешении.





Сегодня ситуация изменилась — в App Store доступно официальное приложение Instagram* для iPad, разработанное специально для iPadOS (версии 15.1 и выше).

Что нового в Instagram * для iPad

Полноэкранный интерфейс — приложение больше не выглядит как увеличенная мобильная версия.

— приложение больше не выглядит как увеличенная мобильная версия. Стартовый экран — Reels : при открытии приложения пользователи сразу попадают в раздел коротких видео.

: при открытии приложения пользователи сразу попадают в раздел коротких видео. Новый раздел Following — позволяет видеть только посты от аккаунтов, на которые вы подписаны (с обратной подпиской). Внутри доступны три вкладки: All — все публикации и Reels от подписок. Friends — публикации от взаимных подписчиков. Latest — лента в обратном хронологическом порядке, возвращающая классический опыт использования Instagram*.

— позволяет видеть только посты от аккаунтов, на которые вы подписаны (с обратной подпиской). Внутри доступны три вкладки: Обновлённые интерфейсы: комментарии теперь отображаются сбоку от видео, а не перекрывают его; в Direct добавлен двухпанельный вид — переписка справа, список чатов слева.

Долгожданное обновление

Руководитель Instagram* Адам Моссери ранее заявлял, что компания не выпускала iPad-версию из-за ограниченных ресурсов, несмотря на то что Meta* — многомиллиардная корпорация. В то время как Android-планшеты уже получили оптимизированные версии, iPad оставался без отдельного приложения.





Теперь ситуация меняется: запуск нативного приложения должен улучшить пользовательский опыт и упростить работу на большом экране.

Напомним, что с 1 сентября в России запрещена любая реклама в Instagram*.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.