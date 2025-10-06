Правительство США пытается доказать, что Apple, Amazon, Google и Meta* нарушили антимонопольное законодательство. Компании могут столкнуться с жёсткими ограничениями или даже вынужденным разделением бизнеса. Однако из-за остановки работы правительства процессы против Apple и Amazon временно заморожены.

Судебное разбирательство против Amazon должно было стартовать лишь в феврале 2027 года, а юристы Apple готовились к допросам и сбору доказательств в начале того же года. Судьи удовлетворили просьбу правительства о приостановке дел до восстановления финансирования.

Что касается Google и Meta*, их процессы продолжаются без изменений. В одном из дел против Google, связанного с поисковиком, власти также просили о паузе, но судья Окружного суда округа Колумбия Амит Мехта отказал, отметив, что антимонопольные процессы шли и во время шатдауна 2019 года.

Ранее Мехта уже вынес предварительное решение в пользу сохранения браузера Chrome за Google, но запретил компании заключать эксклюзивные соглашения, обязывающие партнёров использовать только Google Search. При этом Google по-прежнему сможет платить Apple и Samsung миллиарды за то, чтобы быть поиском по умолчанию на их устройствах. Финальное слушание по делу назначено на 8 октября, независимо от работы правительства.

Другой процесс против Google касается монополии на рынке онлайн-рекламы. И там суд также отказал в просьбе приостановить слушания. В то же время, Федеральная торговая комиссия добилась заморозки дела против Amazon, где речь идёт о приоритете собственных товаров компании в её интернет-магазине.





Федеральная судебная система заявила, что суды останутся открыты как минимум до 17 октября, используя средства, не зависящие от федерального бюджета. Во время прошлой пятинедельной остановки работы правительства в 2018 году суды также продолжали функционировать.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.