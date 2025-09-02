Instagram* подтвердил, что тестирует новую функцию «картинка в картинке» для просмотра Reels. Она позволяет пользователям смотреть ролики в небольшом плавающем окне на экране, продолжая одновременно пользоваться другими приложениями, что облегчает многозадачность.

Хотя «картинка в картинке» полезна для многозадачности, она также может повысить удержание аудитории для длинных видео, особенно в эпоху сокращающегося внимания. Например, пользователь может запустить длинный ролик на фоне, одновременно отвечая на сообщения или просматривая X. Ранее такие функции уже поддерживались в TikTok и YouTube.





Внедрение подобной возможности в Instagram* может дать авторам контента больше шансов удерживать зрителей на длинных видео, а для самой платформы это значит больше времени, проведённого в приложении. Тестирование функции началось с небольшой группы пользователей. Как и с любыми тестовыми функциями, пока неизвестно, когда или будет ли Instagram* распространять её шире.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



