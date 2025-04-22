После двухмесячной задержки Meta* наконец-то запустила собственный видеоредактор Edits, предназначенный для креаторов коротких видео. Изначально его обещали выпустить ещё в феврале, но теперь приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play. Новый инструмент напрямую конкурирует с CapCut и предлагает полный набор функций для создания контента — бесплатно.

Приложение Edits было представлено в январе как ответ на растущую популярность TikTok и возможный запрет платформы в США. Оно нацелено прежде всего на авторов Reels в Instagram*, но также позволяет легко экспортировать ролики и на другие платформы.

Meta* фактически берёт страницу из методички TikTok: Edits объединяет мощные инструменты редактирования, удобный интерфейс и аналитику, чтобы сделать процесс съёмки и публикации коротких видео максимально простым.

Что умеет Edits

Захват видео с помощью встроенной камеры (до 10 минут в длину)

Редактирование с точностью до одного кадра

Управление параметрами съёмки: разрешение, частота кадров, динамический диапазон, продвинутые настройки вспышки и зума

Анимация изображений с помощью ИИ

Смена фона с использованием хромакея и наложение видео

Расширенный набор шрифтов, эффектов звука и голоса, фильтров, стикеров

Очистка аудио: удаление фонового шума и улучшение чёткости голоса

Автоматическая генерация субтитров с возможностью кастомизации

Для создателей Reels предусмотрены подробные аналитические данные, которые помогут анализировать эффективность контента и планировать следующие шаги.

В отличие от CapCut, где часть функций доступна только по подписке, Edits предлагает все инструменты бесплатно, что делает его особенно привлекательным для начинающих авторов и профессионалов, не желающих переплачивать.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.