После двухмесячной задержки Meta* наконец-то запустила собственный видеоредактор Edits, предназначенный для креаторов коротких видео. Изначально его обещали выпустить ещё в феврале, но теперь приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play. Новый инструмент напрямую конкурирует с CapCut и предлагает полный набор функций для создания контента — бесплатно.
Приложение Edits было представлено в январе как ответ на растущую популярность TikTok и возможный запрет платформы в США. Оно нацелено прежде всего на авторов Reels в Instagram*, но также позволяет легко экспортировать ролики и на другие платформы.
Meta* фактически берёт страницу из методички TikTok: Edits объединяет мощные инструменты редактирования, удобный интерфейс и аналитику, чтобы сделать процесс съёмки и публикации коротких видео максимально простым.
Что умеет Edits
- Захват видео с помощью встроенной камеры (до 10 минут в длину)
- Редактирование с точностью до одного кадра
- Управление параметрами съёмки: разрешение, частота кадров, динамический диапазон, продвинутые настройки вспышки и зума
- Анимация изображений с помощью ИИ
- Смена фона с использованием хромакея и наложение видео
- Расширенный набор шрифтов, эффектов звука и голоса, фильтров, стикеров
- Очистка аудио: удаление фонового шума и улучшение чёткости голоса
- Автоматическая генерация субтитров с возможностью кастомизации
Для создателей Reels предусмотрены подробные аналитические данные, которые помогут анализировать эффективность контента и планировать следующие шаги.
В отличие от CapCut, где часть функций доступна только по подписке, Edits предлагает все инструменты бесплатно, что делает его особенно привлекательным для начинающих авторов и профессионалов, не желающих переплачивать.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.