Слухи о «ремастере» Red Dead Redemption 2 ходят уже давно. Многие ожидали, что игра, ставшая одной из последних крупных премьер прошлого поколения консолей, последует примеру GTA 5 и выйдет на PS5 и Xbox Series, как когда-то вышла на PS4 и Xbox One после релиза на Xbox 360 и PS3.

Однако до сих пор этого не произошло. Теперь инсайдер NateTheHate2, известный достоверными утечками в игровой индустрии, подтвердил в соцсети X, что долгожданные порты действительно существуют. «Да, они существуют», — написал он, добавив, что сроков выхода пока нет.

Ранее в этом году появлялись слухи, что Red Dead Redemption 2 готовят и для Nintendo Switch 2 в рамках расширенной поддержки новой консоли Nintendo издателем Take-Two.

Red Dead Redemption 2 впервые вышла на PS4 и Xbox One в октябре 2018 года, а в ноябре 2019 добралась до ПК.

Бывший глава Rockstar Дэн Хаузер, покинувший компанию в 2020 году и основавший Absurd Ventures, недавно заявил, что считает RDR2 лучшей игрой, над которой он работал в студии. Хаузер вместе с братом Сэмом основал Rockstar Games в 1998 году и за свою карьеру написал сценарии к 12 играм серии Grand Theft Auto, а также к Bully, Red Dead Redemption 1 и 2, Max Payne 3, Midnight Club: Los Angeles и Red Dead Online.



