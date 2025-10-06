За последний год акции Nvidia выросли более чем на 48%, благодаря стремительному росту интереса к сфере искусственного интеллекта. Компания занимает лидирующие позиции на рынке графических процессоров (GPU), которые изначально использовались в смартфонах и компьютерах, но теперь стали основным инструментом для ускорения вычислений в ИИ-системах.

Главное преимущество GPU заключается в параллельной обработке данных — тысячи ядер одновременно выполняют вычисления на огромных массивах информации. В отличие от этого, центральные процессоры (CPU) работают последовательно, переходя от задачи к задаче, что менее эффективно для задач машинного обучения.

Однако сегодня утром акции Nvidia упали на 2,3% (до $183,33) после того, как конкурент — AMD — объявил о крупной многомиллиардной сделке с OpenAI. По этому соглашению OpenAI планирует задействовать 6 гигаватт GPU-чипов AMD Instinct, что может ослабить доминирование Nvidia на рынке. На фоне новости акции AMD взлетели на 27,6%, до $210,12.

К 11:30 по восточному времени котировки Nvidia частично восстановились и торговались на уровне $186,10, снизившись всего на 0,81%.

Согласно условиям сделки, OpenAI получит варрант на покупку до 160 миллионов акций AMD по символической цене — $0,01 за штуку. Это даст OpenAI примерно 10% компании всего за $1,6 млн. Учитывая текущую капитализацию AMD — около $342,7 млрд — это крайне выгодное соглашение.





Для сравнения, Nvidia сейчас является самой дорогой публичной компанией США с рыночной стоимостью около $4,5 трлн.

Ранее, в конце сентября, OpenAI также заключила соглашение с Nvidia: по нему компания использует 10 гигаватт GPU Nvidia для центров обработки данных. В рамках этого сотрудничества Nvidia планирует инвестировать до $100 млрд в OpenAI — разработчика ChatGPT.