OpenAI договорилась о покупке чипов у AMD на сумму в десятки миллиардов долларов и может со временем получить до 10% акций производителя процессоров, стоимость которого оценивается в $270 млрд.

По соглашению, OpenAI закупит процессоры с общей мощностью 6 ГВт — это сопоставимо со средним энергопотреблением всего Сингапура. По оценке компании, запуск 1 ГВт мощностей обходится примерно в $50 млрд, из которых две трети идут на закупку чипов и создание необходимой инфраструктуры.

Сделка была объявлена спустя всего две недели после того, как Nvidia сообщила о намерении вложить $100 млрд в OpenAI и вместе с ней развернуть дата-центры мощностью 10 ГВт.

В рамках соглашения AMD предоставила OpenAI опцион на покупку до 160 млн акций по символической цене $0,01 при достижении определённых ценовых целей и развертывании чипов. Это может составить около 10% от общей доли компании. На фоне новости акции AMD выросли на 15% в ходе предварительных торгов.

Сделка направлена на ускорение строительства дата-центров для обучения и работы AI-моделей OpenAI, закрепляя лидирующую позицию компании в гонке технологий. «Это партнёрство — важный шаг к созданию вычислительных мощностей, необходимых для раскрытия полного потенциала ИИ», — заявил CEO OpenAI Сэм Альтман.





OpenAI обязуется закупать у AMD их новый топовый чип MI450, который должен конкурировать с архитектурой Nvidia Blackwell и выйдет во второй половине следующего года. По данным источников, компании тесно сотрудничали в последние недели, чтобы определить спецификации процессора.

Кроме того, OpenAI уже договорилась о закупке вычислительных мощностей у Oracle на $300 млрд в течение пяти лет и о совместном строительстве дата-центров в США мощностью ещё 7 ГВт. Также компания работает с Broadcom над собственными AI-чипами. Общий объём обязательств OpenAI превышает 23 ГВт, что, по её собственным оценкам, потребует инвестиций более $1 трлн.

Несмотря на рост выручки до $13 млрд в годовом выражении после запуска ChatGPT в 2022 году, OpenAI пока остаётся убыточной из-за колоссальных расходов на разработку, маркетинг и найм. Все новые сделки рассчитаны на долгосрочную перспективу и будут оплачиваться поэтапно.

Компания делает ставку на дальнейший рост ChatGPT, который уже используется 700 млн человек еженедельно, и на расширение доли платных подписчиков (сейчас около 5%). OpenAI также ищет новые источники дохода — например, недавно запустила сервис покупок и работает над устройством совместно с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом.

По словам финансового директора AMD Джин Ху, соглашение «принесёт десятки миллиардов долларов выручки AMD и ускорит развитие инфраструктуры OpenAI», а также создаст «значительную стратегическую синергию и ценность для акционеров обеих компаний».