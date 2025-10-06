Ubisoft представила тизер нового дополнения для Assassin’s Creed Mirage под названием Valley of Memory.

По данным СМИ, разработка DLC велась в сотрудничестве с Savvy Games — инвестиционной компанией, основанной Саудовским фондом государственного благосостояния (PIF). Изначально Ubisoft не планировала расширять Mirage, сосредоточившись на Assassin’s Creed Shadows, однако планы изменились после встречи главы Ubisoft Ива Гиймо с Savvy Games.

Недавно Гиймо также выступил на сцене конференции New Global Sport в Саудовской Аравии, где рассказал о будущем Ubisoft и ключевых сериях компании, включая Far Cry.

Сюжет Assassin’s Creed Mirage разворачивается в Багдаде IX века, во времена исламского Золотого века. Главный герой — Басим Ибн Исхак, уличный вор, который вступает в Орден скрытных, чтобы сражаться за свободу и мир против Ордена Древних.