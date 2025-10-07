OpenAI преобразует ChatGPT в полноценную платформу с множеством приложений, которая выходит за рамки обычного чат-бота. Теперь ChatGPT становится своеобразным магазином приложений, который увеличивает возможности взаимодействия с пользователем.

Пользователи могут просто упомянуть в чате о своей задаче, и ChatGPT автоматически вызовет нужное стороннее приложение.

И вам даже не нужно указывать, какое приложение вам нужно. Стоит упомянуть о планировании поездки, и ChatGPT может предложить приложение Expedia или Booking.com. А если вы спрашиваете о разработке логотипа, вы можете увидеть Figma в ответе ChatGPT. ChatGPT становится центральным командным центром, где разговоры превращаются в действия одним нажатием кнопки.

Эта идея напоминает ранние версии App Store на смартфонах, только реализованную внутри чат-бота. Программы подключаются автоматически, ориентируясь по контексту, и взаимодействие происходит без лишних усилий со стороны пользователя.

Для OpenAI это также шанс стать платформой, которая управляет интерфейсом, рейтингами и появлением новых приложений внутри ChatGPT — аналогично тому, как Google управляет поисковым трафиком или Apple распространяет мобильные приложения.





На сегодняшний день эти изменения внедряются у всех пользователей, кроме тех, кто находится в Европейском союзе. OpenAI планирует расширять список сторонних приложений в течение года, а разработчики уже могут создавать собственные приложения с помощью специальных инструментов SDK.

Что касается пользователей, то использование новых приложений в ChatGPT похоже на приглашение гостя в чат: при первом подключении оно запросит разрешение, покажет, с какими данными будет работать, и при необходимости подключит ваши аккаунты. После этого приложения станут интерактивными и смогут помочь вам в различных задачах, исходя из вашего разговора с ChatGPT.