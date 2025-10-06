tim cook ar vr headset
Apple начала внутреннюю подготовку к смене руководства. По данным Bloomberg, действующий генеральный директор Тим Кук, возглавляющий компанию с 2011 года, рассматривает возможность ухода с поста в ближайшие годы. Основным кандидатом на замену называют главу инженерного департамента — 50-летнего Джона Тернуса (John Ternus).

Содержание
1. Кто может возглавить Apple после Кука
2. Ротация в топ-менеджменте Apple
3. Почему выбор пал на Тернуса
4. Что ждёт Кука после ухода

Кто может возглавить Apple после Кука

Источники отмечают, что Тернус стал главным претендентом на должность CEO. Коллеги описывают его как харизматичного и сосредоточенного руководителя, пользующегося доверием Кука. За последние годы его влияние вышло далеко за рамки инженерного направления: он участвует в определении продуктовой стратегии, функциональности и маркетинговых решений.

Публичные появления Тернуса, включая презентацию iPhone Air и встречи с покупателями в флагманском магазине на лондонской Риджент-стрит, внутри компании рассматриваются как часть подготовки к будущей роли.

Ротация в топ-менеджменте Apple

Согласно отчёту Bloomberg, в верхнем эшелоне управления Apple происходит постепенная смена поколений. Исполнительный директор по операциям Джефф Уильямс (Jeff Williams) также готовится к уходу. Возможность выхода на пенсию обсуждают Джонни Сруджи (Johny Srouji), руководитель направления аппаратных технологий, и Лиза Джексон (Lisa Jackson), отвечающая за экологические и социальные инициативы.

Кроме того, подразделение искусственного интеллекта под руководством Джона Джаннандреа (John Giannandrea) столкнулось с трудностями в развитии платформы Apple Intelligence и голосового помощника Siri. В связи с этим компания рассматривает привлечение специалистов извне, включая экспертов из лабораторииSuperintelligence Labs (Meta*).


Почему выбор пал на Тернуса

Джон Тернус известен как руководитель, стоявший за развитием ключевых продуктов Apple — iPhone и Mac. Его инженерная репутация и опыт позволяют компании рассчитывать на уверенное продвижение в областях смешанной реальности и генеративного ИИ.

Эксперты считают, что в отличие от Кука, чья карьера строилась вокруг операционного менеджмента, Тернус представляет «техническое ядро» Apple. Этот подход соответствует корпоративной традиции — передавать высшие посты внутренним специалистам с многолетним опытом работы в компании.

Что ждёт Кука после ухода

По информации издания The Mac Observer, после ухода с поста генерального директора Тим Кук может остаться всовете директоров Apple в роли председателя. Подобный сценарий уже реализовали Amazon, Microsoft и Netflix, обеспечив преемственность и стабильность курса.

Таким образом, в Apple постепенно начинается переход к новой управленческой эпохе. Компания явно готовится к жизни после Кука, а Джон Тернус уже стал центральной фигурой этого процесса.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.

