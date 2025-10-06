Apple начала внутреннюю подготовку к смене руководства. По данным Bloomberg, действующий генеральный директор Тим Кук, возглавляющий компанию с 2011 года, рассматривает возможность ухода с поста в ближайшие годы. Основным кандидатом на замену называют главу инженерного департамента — 50-летнего Джона Тернуса (John Ternus).

Кто может возглавить Apple после Кука

Источники отмечают, что Тернус стал главным претендентом на должность CEO. Коллеги описывают его как харизматичного и сосредоточенного руководителя, пользующегося доверием Кука. За последние годы его влияние вышло далеко за рамки инженерного направления: он участвует в определении продуктовой стратегии, функциональности и маркетинговых решений.

Публичные появления Тернуса, включая презентацию iPhone Air и встречи с покупателями в флагманском магазине на лондонской Риджент-стрит, внутри компании рассматриваются как часть подготовки к будущей роли.

Ротация в топ-менеджменте Apple

Согласно отчёту Bloomberg, в верхнем эшелоне управления Apple происходит постепенная смена поколений. Исполнительный директор по операциям Джефф Уильямс (Jeff Williams) также готовится к уходу. Возможность выхода на пенсию обсуждают Джонни Сруджи (Johny Srouji), руководитель направления аппаратных технологий, и Лиза Джексон (Lisa Jackson), отвечающая за экологические и социальные инициативы.

Кроме того, подразделение искусственного интеллекта под руководством Джона Джаннандреа (John Giannandrea) столкнулось с трудностями в развитии платформы Apple Intelligence и голосового помощника Siri. В связи с этим компания рассматривает привлечение специалистов извне, включая экспертов из лабораторииSuperintelligence Labs (Meta*).





Почему выбор пал на Тернуса

Джон Тернус известен как руководитель, стоявший за развитием ключевых продуктов Apple — iPhone и Mac. Его инженерная репутация и опыт позволяют компании рассчитывать на уверенное продвижение в областях смешанной реальности и генеративного ИИ.

Эксперты считают, что в отличие от Кука, чья карьера строилась вокруг операционного менеджмента, Тернус представляет «техническое ядро» Apple. Этот подход соответствует корпоративной традиции — передавать высшие посты внутренним специалистам с многолетним опытом работы в компании.

Что ждёт Кука после ухода

По информации издания The Mac Observer, после ухода с поста генерального директора Тим Кук может остаться всовете директоров Apple в роли председателя. Подобный сценарий уже реализовали Amazon, Microsoft и Netflix, обеспечив преемственность и стабильность курса.

Таким образом, в Apple постепенно начинается переход к новой управленческой эпохе. Компания явно готовится к жизни после Кука, а Джон Тернус уже стал центральной фигурой этого процесса.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.