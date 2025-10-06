Официальный аккаунт Tesla в X опубликовал загадочный тизер: на изображении виден вентилятор с логотипом компании в центре. Новый продукт будет представлен уже завтра. И хотя поклонники бренда надеются, что речь идёт о доступной версии Model Y, реальность может оказаться иной.

Некоторые предполагают, что на снимке изображён центр автомобильного колеса, однако отсутствие крепёжных болтов делает эту версию сомнительной. Тем не менее, сложно ожидать чего-то совсем далёкого от автомобилей, ведь Tesla остаётся в первую очередь автопроизводителем.

Другие фанаты предполагают, что тизер связан с долгожданным Tesla Roadster. Однако и здесь оптимизма немного — хотя Илон Маск обещал показать прототип до конца года, подобные заявления звучали уже не раз.

К счастью, ждать осталось недолго: уже завтра Tesla раскроет, что скрывается за загадочным изображением.