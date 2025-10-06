Компания HMD готовится представить новый телефон Touch 4G, который обещает стать мостом между кнопочными телефонами и смартфонами. Анонс назначен на 7 октября. Устройство позиционируется как «первый гибридный телефон».

Пока неизвестно, останется ли модель эксклюзивом для индийского рынка или выйдет в других странах. В официальном видео подробностей почти нет, однако инсайдер под ником @smashx_60 опубликовал живые фотографии устройства.

Телефон оснащён небольшим сенсорным экраном диагональю 3,2 дюйма и внешне напоминает серию Nokia Asha, популярную более десяти лет назад. Корпус выполнен из металла и представлен в сером и бирюзовом цветах.

Сзади расположена одна камера со вспышкой, спереди — фронтальная камера рядом с разговорным динамиком. Под экраном видна сенсорная кнопка «Домой». На верхнем торце находятся кнопка питания и разъём для наушников. Судя по интерфейсу на фото, устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами.