Xiaomi, Honor, Vivo и Oppo готовятся к анонсу своих стандартных и Pro-флагманов в Китае в ближайшие недели, при этом релиз линейки Xiaomi ожидается до конца месяца. А вот их версии Ultra должны дебютировать в первой половине 2026 года. Тем временем известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о конфигурациях основных камер будущих топовых моделей.

По данным утечки, Xiaomi 16 Ultra получит главный сенсор OmniVision OV50X на 50 МП. Honor Magic 8 Ultra будет оснащён 50-мегапиксельным OmniVision OV50R. Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra оснастят 200-мегапиксельным сенсором Sony IMX09E, который, вероятно, выйдет на рынок под названием Lytia LYT-990.





Сообщается, что Xiaomi 16 Ultra будет использовать тройную систему камер с кастомизированным 1-дюймовым сенсором на 50 МП, перископом на 200 МП с поддержкой 3–5-кратного оптического зума и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony LYT-600.

Honor Magic 8 Ultra, в свою очередь, получит двойную основную камеру: крупный 1/0,98-дюймовый сенсор OV LOFIC и 200-мегапиксельный перископ Samsung HP9 с оптическим зумом 4,3–7x.





Vivo X300 Ultra, по слухам, будет использовать кастомизированный сенсор Sony LYT-990 на 200 МП с фокусным расстоянием 35 мм, а также получит перископ Samsung HPB на 200 МП и сверхширокоугольный объектив.

Самым универсальным может оказаться Oppo Find X9 Ultra. Устройство, как ожидается, получит квадрокамеру с кастомизированным 200-мегапиксельным сенсором Sony LYT-900, 50-мегапиксельным сверхшироким объективом freeform, ещё одним перископом на 200 МП и дополнительным 50-мегапиксельным перископом, поддерживающим до 200-кратного цифрового зума.



