Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился новыми сведениями о будущем флагмане Oppo Find X9 Ultra. По его информации, отличительной чертой этого смартфона станет необычная камера, которая выделит его среди других устройств.

По данным источника, главным преимуществом аппарата станет мощный основной модуль камеры, оснащенный сразу двумя «перископическими» объективами. Хотя модели с двумя зум-камерами уже представлены на рынке, в них обычно используется один стандартный телеобъектив. Предполагается, что такое решение значительно улучшит качество оптического зума без ущерба для детализации.

Инсайдер также упомянул, что в состав камерного блока войдет основной датчик изображения с разрешением 200 Мп. В качестве аппаратной платформы новинки ожидается использование топового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Другие технические характеристики Oppo Find X9 Ultra пока неизвестны.