Музыкальный сервис SoundCloud превращается во что-то большее, чем просто стриминговая платформа. Компания объявила о запуске новых социальных функций, которые делают приложение ближе к формату музыкальной сети. Среди них — плейлисты, основанные на лайках друзей и любимых исполнителей, автоматическая подборка популярных треков среди ваших подписок, а также рекомендации по новым знакомствам.

Обновления направлены на усиление взаимодействия между пользователями, что особенно важно в борьбе SoundCloud с такими гигантами, как Spotify. Последний, напомним, недавно добавил встроенный мессенджер для обмена треками и плейлистами.

Ключевые нововведения SoundCloud — это «Liked By Your Crew» и «Liked By Playlists». Первая функция формирует ежедневный список песен, которые нравятся вашим друзьям и артистам, на которых вы подписаны. Он появляется на главной странице и показывает, что сейчас популярно в вашем кругу. Вторая функция представляет собой карусель плейлистов, созданных на основе лайков тех же людей.

Появился и новый инструмент под названием Trending Trackwall — интерактивная лента с самыми популярными композициями на платформе. Пользователи смогут использовать фильтры, чтобы находить интересные треки, не перелистывая сотни подборок.

Эти функции уже доступны на веб-версии SoundCloud, а также на устройствах с iOS и Android.





Кроме того, в мобильных приложениях появились два эксклюзивных нововведения: ежедневный персонализированный трек «Hot For You», который отражает текущие тренды с учётом вкусов пользователя, и рекомендации для подписок — список людей и исполнителей, чья музыка может вам понравиться. Последняя функция оформлена в виде карусели на главной странице, упрощая поиск единомышленников.