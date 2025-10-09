Компания Dreame Technology провела масштабную презентацию в России, представив последние модели для ухода за волосами и поддержания чистоты в доме. Ассортимент бренда расширился шестью новыми устройствами, которые уже поступили в продажу в розничных сетях.

Фен Dreame Pilot оснащен мощным мотором, достигающим скорости вращения 150 000 оборотов в минуту. Его конструкция позволяет генерировать воздушный поток, достигающий скорости 70 метров в секунду. Интеллектуальная технология AI Smart Temperature Protection обеспечивает точный контроль температуры воздуха, с измерением до 500 раз в секунду, и возможностью настройки через приложение на смартфоне.

Интеллектуальная система распознавания насадок — еще одна отличительная черта Dreame Pilot, которая автоматически устанавливает последние использованные настройки для каждой из них. В комплекте поставляются четыре насадки: диффузор, стайлинговая, разглаживающая и антифриз-насадка.

Среди других особенностей модели можно выделить функцию автоматической приостановки работы при размещении фена на поверхности, а также LED-индикаторы, отображающие режимы, и встроенный дисплей для контроля рабочих параметров.

Фен Dreame Miracle Pro оснащен фирменной системой распыления, которая преобразует питательные эссенции в мелкодисперсный туман для равномерного распределения. По словам производителя, двухволновой красный свет (1064 и 633 нм) благоприятно влияет на микроциркуляцию в коже головы.





Среди дополнительных характеристик — отделка кожей и функция ионизации, предназначенная для уменьшения пушистости и придания волосам блеска. Устройство предлагает шесть температурных режимов и две скорости. По информации от производителя, волосы средней длины высушиваются всего за две минуты.

Интеллектуальные датчики регулируют воздушный поток и температуру в реальном времени. Четыре насадки в комплекте позволяют создавать разнообразные укладки.

Выпрямитель Dreame Aero Straight с мотором на 110 000 об/мин выдает поток воздуха со скоростью 50 м/с. Конструкция воздушной камеры, состоящая из шести отверстий и пяти зон, обеспечивает стабильную подачу и равномерное распределение тепла по волосам.

Прибор предлагает три режима: сушка у корней, выпрямление влажных и укладка сухих волос. Защиту волос обеспечивают отрицательные ионы и кератиновое покрытие. Автоматическое отключение срабатывает при бездействии.

Фен Dreame Gusto мощностью 2000 Вт оснащен большим двигателем, создающим поток воздуха объемом до 60 м³/ч. В режиме ИИ датчик ToF регулирует температуру, оберегая волосы и кожу головы. Новинка также распознает сменные насадки.

Флагманский пылесос MatriX10 Ultra комплектуется станцией PowerDock, которая меняет, моет и сушит швабры. Три отсека предусмотрены для моющих средств: для ежедневной уборки, ухода за деревянными полами и устранения запахов от домашних животных.

Пылесос с мощностью всасывания до 30 000 Па оснащен системой HyperStream: двойные щетки предотвращают спутывание длинных волос и облегчают уборку ковров. Устройство имеет сертификат TV Low Noise Cleaning, подтверждающий низкий уровень шума при работе.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete предназначен для сухой и влажной уборки. Технология AquaRoll обеспечивает непрерывную подачу чистой воды на роликовую швабру, предотвращая повторное загрязнение. Мощность всасывания пылесоса достигает 30 000 Па.

Помимо HyperStream, реализована технология AutoSeal для защиты ковров от влаги и система навигации OmniSight 2.0, помогающая пылесосу обходить препятствия. StereoEdge и боковая щетка SideReach облегчают уборку в углах комнат.

Все новинки уже доступны в России по рекомендованным розничным ценам: