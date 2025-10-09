Если верить слухам, появившимся в начале месяца, Samsung представит свою гарнитуру виртуальной реальности под кодовым названием Project Moohan уже 21 октября. Поэтому неудивительно, что в сети начали появляться более подробные сведения об устройстве, которое, по всей видимости, получит название Galaxy XR. В новой утечке опубликованы изображения, похожие на официальные рендеры, а также раскрыты основные характеристики.

Galaxy XR оснастят двумя micro-LED дисплеями с разрешением 4K и плотностью пикселей 4 032 ppi. В сумме экраны обеспечат около 29 миллионов пикселей — больше, чем у Apple Vision Pro (23 миллиона) или Meta* Quest 3.

За производительность отвечает чип Snapdragon XR2+ Gen 2. Набор сенсоров и камер позволит гарнитуре отслеживать движения рук, глаз и окружение пользователя. На передней панели расположены четыре сенсора, еще два — снизу, они отвечают за отслеживание рук. Также предусмотрен датчик приближения в районе лба, который помогает определять физические границы — стены, мебель и другие препятствия, повышая безопасность.

Внутри установлены четыре камеры для отслеживания взгляда, а встроенный искусственный интеллект повышает точность их работы.

Множественные микрофоны смогут распознавать голос владельца и отделять его от фоновых звуков, а также различать голоса других людей, чтобы улучшить качество восприятия речи.





Что касается дизайна, устройство визуально почти не отличается от модели, которую Samsung демонстрировала ещё в январе. Внутри гарнитуры установлены мягкие подушки для комфорта, а оголовье регулируется при помощи колесика сзади.

Кнопки питания и громкости находятся сверху, кабель питания проходит по левой стороне, а справа расположен сенсорный трекпад. Автономность гарнитуры составит около 2 часов при обычном использовании и до 2,5 часов при просмотре видео.

Вес устройства — 545 граммов. Это немного легче, чем у Apple Vision Pro (600-650 граммов), но чуть тяжелее Meta* Quest 3 (примерно на 30 грамм).

Гарнитура будет поставляться с парой контроллеров, которые обеспечат точное отслеживание движений рук в виртуальном пространстве, например, при играх. Контроллеры, разумеется, получат виброотклик.

Кроме того, в сети появились изображения интерфейса One UI XR — вероятно, именно так будет называться фирменная оболочка гарнитуры.

Хотя официальной даты выхода пока нет, большинство источников указывают на 21 октября. По данным утечек, цена устройства составит не менее 1 800 долларов.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.