В китайской социальной сети Weibo были обнародованы новые «шпионские» снимки еще не представленного официально смартфона Magic8 Pro. Устройство продемонстрировали в двух альтернативных вариантах цветового оформления корпуса, попутно раскрыв дизайн его фабричной упаковки.

На первом фото гаджет изображен в белом исполнении, на втором (с правой стороны) — в бежевой цветовой гамме. Если верить источнику, аппарат обзаведется корпусом с плоской металлической окантовкой, а в состав его камеры войдет перископический элемент.

Согласно информации специализированных изданий, аппаратная основа новинки будет представлена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, разрешение главного датчика камеры составит 200 Мп, сверхширокоугольного и «перископа» — 50 Мп. Предполагаемая емкость аккумуляторной батареи составляет 7000 мАч, мощность зарядки — 120 Вт.

Презентация смартфона в Китае намечена на 15 октября.