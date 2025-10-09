Компания Dangbei представила свой новый флагманский проектор S7 Ultra Pro на осенней презентации 2025 года. Хотя официальную цену устройства пока не назвали, ожидается, что она будет ниже, чем у старшей модели S7 Ultra Max, выпущенной ранее за 15 999 юаней (около 2228 долларов).

S7 Ultra Pro обеспечивает 4K-разрешение и яркость 4500 CVIA люменов, благодаря чему изображение остаётся чётким даже при дневном освещении. Модель ориентирована на пользователей, создающих домашний кинотеатр высокого уровня.

Проектор оснащён поляризованным световым модулем, который увеличивает эффективность оптики на 10% и пропускание света на 168%. Линза Master Gold Ring обеспечивает высокую резкость и точную цветопередачу.

Главным технологическим новшеством стала восьмислойная система рассеивания света, которая почти полностью устраняет лазерное зерно. Зум-объектив с коэффициентом 0.98-1.6:1 позволяет проецировать изображение разных размеров без потери качества — от 80 до 300 дюймов.

Контрастность достигает 8000:1 в обычном режиме и 65 000:1 при динамическом управлении освещением. Проектор поддерживает все ключевые HDR-форматы, включая Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HDR Vivid.





В основе устройства лежит чип MediaTek MT9681, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Проектор работает под управлением операционной системы Dangbei Super AI OS 6.0 с элементами искусственного интеллекта, поддерживает голосовые команды, управление жестами и навигацию при помощи светового указателя.

S7 Ultra Pro совместим с экосистемой Mi Home, что позволяет автоматизировать сценарии вроде включения проектора, закрытия штор и регулировки освещения. Система жидкостного охлаждения улучшает теплоотвод на 50% и снижает уровень шума до 24 дБ.