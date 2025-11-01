Компания AOC объявила о выпуске игрового монитора Agon Pro AGP327UZD, сочетающего 4K-разрешение и высокую частоту обновления, что делает его одним из самых продвинутых дисплеев бренда. Новинка получила ту же конфигурацию 4K 240 Гц, что и предыдущая модель Agon 6 Pro AG326UZD, но теперь использует панель WOLED третьего поколения от LG Display. При снижении разрешения до 1080p частота обновления достигает впечатляющих 480 Гц, обеспечивая исключительную плавность изображения.

Яркость монитора составляет 275 нит в SDR-режиме и до 1300 нит в HDR (при 1,5% APL), соответствуя стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black. Устройство поддерживает 10-битную глубину цвета, отображает 1,07 миллиарда оттенков и охватывает 98,5% цветового пространства DCI-P3. Точность цветопередачи гарантируется заводской калибровкой с Delta E менее 1. Время отклика — всего 0,03 мс (GtG), а контрастность достигает 1 500 000:1, что обеспечивает глубокие чёрные тона и четкость изображения.

Монитор поддерживает технологию адаптивной синхронизации с совместимостью NVIDIA G-SYNC, предотвращающей разрывы кадров и подёргивания. Среди интерфейсов — DisplayPort 2.1 (80 Гбит/с), HDMI 2.1, USB-C с поддержкой Power Delivery 65 Вт, порты USB 3.2 Gen1 и встроенные стереодинамики мощностью 8 Вт.

AOC также реализовала поддержку режима PBP/PIP для одновременного отображения нескольких источников, функцию KVM-переключателя, антибликовое покрытие AGLR, технологии снижения мерцания и синего света с сертификацией TÜV Rheinland, а также систему OLED Care для защиты от выгорания пикселей.

Корпус устройства имеет толщину всего 5,3 мм, сверхтонкие рамки в 1,8 мм и регулируемую подставку с четырьмя степенями свободы.





Стоимость AOC Agon Pro AGP327UZD в Китае составляет 6 499 юаней (около 915 долларов США). Информация о глобальном запуске пока не раскрыта.