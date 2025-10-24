Компания Ulefone, лидер в области защищённых технологий, официально представила новое поколение планшетов — серию Armor Pad 5. В неё вошли модели Armor Pad 5 Ultra и Armor Pad 5 Pro, сочетающие высокую производительность и надёжность. Продажи стартуют 11 ноября 2025 года в рамках распродажи AliExpress Double 11.

Планшеты работают на базе чипсета MediaTek Dimensity 7400X 5G, что делает их самыми быстрыми и мощными защищёнными устройствами Ulefone. Они работают на Android 15 и обеспечивают стабильную работу даже в экстремальных условиях. Планшеты ориентированы на профессионалов, путешественников и любителей активного отдыха, сочетая производительность, автономность и прочность.

Главная особенность серии — Armor Pad 5 Ultra с встроенным проектором мощностью 200 люмен. Разрешение проектора составляет 960 × 540 пикселей, доступны автофокус и ручная настройка. Угол проекции 26° позволяет проецировать изображение даже при горизонтальном положении планшета. Для удобства предусмотрены отдельная кнопка управления проектором и быстрый виджет.

За автономность отвечает двухэлементная батарея ёмкостью 24 200 мА·ч — самая большая в своём классе. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт, которая восполняет 20% энергии всего за 10 минут. Планшет также может работать как портативный аккумулятор с обратной зарядкой 10 Вт.

Планшет оснащён двумя светодиодными фонарями с 754 диодами, обеспечивающими до 1000 люмен яркости. Доступны режимы тёплого, холодного и комбинированного света. Для экстренных ситуаций предусмотрены сигнальные огни с 64 диодами, работающие в постоянном и мигающем режимах.





Фотовозможности включают основную камеру 64 МП, инфракрасную камеру ночного видения 64 МП и фронтальную камеру 32 МП для видеосвязи и селфи. Планшет оснащён 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ и 12 ГБ оперативной памяти, увеличиваемой до 20 ГБ.

Дисплей 11 дюймов, FHD+ с разрешением 1920 × 1200 пикселей и яркостью до 600 нит обеспечивает хорошую читаемость даже на солнце. Поддерживаются 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и глобальная навигация по шести системам, что обеспечивает надёжное соединение в любой точке мира.

Модель Armor Pad 5 Ultra оснащена встроенным проектором, версия Armor Pad 5 Pro предлагает те же характеристики без проектора. Официальный релиз обеих моделей состоится 11 ноября 2025 года на AliExpress в рамках распродажи Double 11.