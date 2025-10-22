Hisense официально анонсировала в Китае триколорный лазерный проектор Vidda C5 Boundless Master. Новинка уже доступна для предзаказа по стартовой цене 24 999 юаней (около 3510 долларов). В компании называют модель «подарком для киноманов» — устройство ориентировано на тех, кто хочет получить профессиональное качество изображения и звука у себя дома.

Технические характеристики Hisense Vidda C5 Boundless Master

Проектор построен на архитектуре Hisense Alpha с двойным MCL-лазерным модулем. Он обеспечивает реальную яркость 6800 CVIA люмен при спектральной чистоте выше 99,99%. Срок службы источника света — 25 000 часов. Поддерживаются HDR10, Dolby Vision и DTS:X. За звук отвечает акустика JBL 2.1 с глубокими басами и чистыми верхами.

Vidda C5 оснащён 17-элементным объективом Hubble Red Label диаметром 122 мм с оптикой из стекла и нанопокрытиями для максимальной резкости по всему кадру. Диафрагма регулируется в семи ступенях — от F2.0 до F5.0. Встроенный DMD-чип третьего поколения с архитектурой SST развивает плотность светового потока 60 Вт/см², что втрое выше, чем у предыдущего поколения. Базовая контрастность — 8000:1, динамическая достигает 5 000 000:1 благодаря технологии DeepBlack.

Гибкая оптика и умные функции

Vidda C5 поддерживает проекционное соотношение от 0,84:1 до 2,0:1 и оптический зум без потерь 2,38x. Размер изображения может достигать 300 дюймов при расстоянии от 1,9 до 13,3 м. Поддерживается сдвиг объектива ±130% по вертикали и ±46% по горизонтали. Система автофокуса и коррекции трапеции использует четыре камеры и 3D ToF-сенсоры для точного позиционирования кадра.

В основе устройства — процессор MediaTek MT9681S, 8 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Проектор принимает сигнал 1080p при 240 Гц или 4K при 60 Гц. Среди интерфейсов — два HDMI 2.1, USB 3.0, оптический выход, RS232, гигабитный Ethernet, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Vidda C5 может работать как умная колонка с голосовым управлением и интеграцией в экосистему «умного дома».





Охлаждение и дизайн

Для охлаждения используется жидкостная система с авиационным PTFE-материалом, холодной пластиной площадью 122 мм², турбонасосом и 11-канальным радиатором. Корпус выполнен из цельного металла и окрашен в цвет Royal Coffee.

Новинки Hisense

Помимо проектора, компания представила в США Mini LED-телевизоры 116U75QG и 100UX с поддержкой Dolby Vision 2, а также модель E7Q U+ с частотой 170 Гц, 4224 зонами локального затемнения и яркостью до 7000 нит.