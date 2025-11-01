Компания Skyworth выпустила в Китае новый 27-дюймовый игровой монитор G27Q Max. Устройство оснащено панелью QD-Mini LED с профессиональной цветопередачей, разрешением 2K и разогнанной частотой обновления до 250 Гц. Рекомендованная цена составляет 1 499 юаней (около 210 долларов США).

Skyworth G27Q Max использует Fast IPS-панель с разрешением 2560×1440 и базовой частотой обновления 240 Гц, которую можно разогнать до 250 Гц. Поддерживается технология Adaptive-Sync для устранения разрывов изображения, а время отклика составляет 1 мс (GtG). Для дополнительной настройки отзывчивости предусмотрены функция Dynamic Overdrive и десять уровней OD-настроек.

Монитор оснащён системой подсветки QD-Mini LED с 220 зонами локального затемнения. Яркость достигает 750 нит в режиме SDR и до 1 800 нит в HDR, при этом поддерживается автоматическое переключение между режимами. Экран охватывает 100% sRGB, 98% DCI-P3 и 99% Adobe RGB цветовых пространств. Заводская калибровка с показателем ΔE<1 делает дисплей подходящим не только для игр, но и для профессиональной работы с фото и видео.

Поддерживаются цветовые пространства sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, BT.2020 и Rec.709, а также шесть предустановленных режимов отображения для разных сценариев использования. Встроенный движок Luma Boost повышает яркость SDR-контента, а 30-уровневая система настройки изображения позволяет точно регулировать яркость, баланс белого и тональную карту.

В мониторе установлены два стереодинамика мощностью по 3 Вт и пятипозиционный джойстик для управления меню OSD. Программное обеспечение Sky-SyncHub поддерживает ИИ-распознавание сцен и автоматическое переключение режимов (FPS, MOBA, RPG и режим чтения). Также доступны игровые функции: настраиваемый прицел, усиление тёмных зон, мониторинг частоты кадров и экранный таймер.





Эргономика устройства включает регулировку высоты на 130 мм, наклон от -5° до +21°, поворот на ±90° и поддержку крепления VESA 75×75 мм. Из интерфейсов предусмотрены два порта HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм. Масса монитора со стойкой составляет около 4,9 кг. Дизайн выполнен в современном стиле, подходящем как для игровых сетапов, так и для рабочих студий.