Oppo официально объявила о начале предзаказов на свои новые флагманы — Find X9 и Find X9 Pro, которые выйдут в Китае 16 октября. В сети уже появились официальные страницы устройств, раскрывшие доступные цвета и конфигурации. Параллельно компания, похоже, готовится и к международному запуску серии.

Find X9 и Find X9 Pro будут доступны в цветах Frosty White (морозно-белый), Silver Titanium (титаново-серебристый) и Chasing Light Red (красный). Базовая модель также получит эксклюзивный вариант Fog Black (туманный чёрный).

По объёму памяти оба смартфона выйдут в версиях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти с 1 ТБ накопителя. Кроме того, Find X9 получит дополнительную конфигурацию 16/256 ГБ.

Визуально устройства схожи: на задней панели расположена тройная камера. Отличие заключается в дизайне вспышки — у Find X9 она встроена в модуль камеры в виде кольца, а у Pro-версии размещена снаружи в форме «капсулы».

Find X9 оснащён 6,59-дюймовым дисплеем, тогда как Find X9 Pro получил экран на 6,78 дюйма. Оба экрана поддерживают разрешение 1.5K, частоту обновления 120 Гц и ультразвуковой сканер отпечатков под экраном. Смартфоны работают на чипсете MediaTek Dimensity 9500. Ёмкость батарей — 7025 мА·ч у стандартной версии и 7500 мА·ч у Pro. Зарядка — 80 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводная.





Oppo также подписала контракт с чемпионкой мира и Олимпийских игр по настольному теннису Сунь Инша, которая станет лицом серии Find X9 в Китае. На глобальной странице бренда в X (бывший Twitter) уже появился тизер, намекающий на скорый международный анонс.

We're thrilled to announce that table tennis Olympic and World Champion Sun Yingsha is now OPPO's Global Partner! 🌟



She embodies the spirit of #MakeYourMoment and together we’re ready to inspire and innovate 🏓💚 pic.twitter.com/DARo2dR634 — OPPO (@oppo) October 9, 2025

По последним утечкам, мировая презентация Find X9 состоится 28 октября.