Производитель AOC представил два новых монитора в своей линейке Gaming: U32G4U и Q27G4SRU. Главные особенности обеих моделей — это быстрые матрицы, поддержка HDR и высокая точность цветопередачи. Более продвинутая модель предлагает пользователю различные варианты сочетаний разрешения и частоты обновления экрана.

В обоих мониторах используется IPS-матрица с временем отклика 1 мс (GtG). 31,5-дюймовый AOC Gaming U32G4U поддерживает технологию HDR, адаптивную синхронизацию AMD и NVIDIA, а также позволяет выбирать между режимами 4K при 160 Гц и 1080p при 320 Гц.

Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и хабом USB 3.1 Gen 1 с четырьмя разъемами Type-A для подключения необходимой периферии.

AOC Gaming Q27G4SRU имеет 27-дюймовую панель с разрешением 1440p и частотой обновления до 320 Гц. Остальные характеристики аналогичны флагманской модели U32G4U, однако для Q27G4SRU производитель отдельно указывает параметры цветового охвата: 136,9% sRGB и 93,7% P3.

На китайском рынке стоимость AOC Gaming U32G4U и Q27G4SRU составляет 454 и 334 доллара соответственно (37 000 и 27 200 руб.). Информация о появлении мониторов в других странах пока отсутствует.



