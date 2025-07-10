Компания AOC представила новую модель для геймеров – монитор U32G4. Отличительными чертами являются возможность работы в двух режимах, высокая точность цветопередачи, яркость до 450 нит и малое время отклика в 1 мс (GtG). Дополнительно реализована поддержка актуальных игровых технологий.

U32G4 оснащен 31,5-дюймовой Fast IPS матрицей. Пользователь может выбирать между двумя вариантами работы: 4K с частотой 160 Гц или Full HD с частотой 320 Гц. В списке игровых функций значатся Adaptive Sync и разработанная AOC технология MBRSync, служащая для уменьшения размытости и предотвращения разрывов изображения.

Новинка охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB, а значение Delta E<2 позволяет использовать монитор для работы с графикой, где критически важна точная передача цветов.

В мониторе реализован интеллектуальный алгоритм управления подсветкой Dark Boost, улучшающий видимость деталей в темных областях, а также такие функции, как динамический прицел, трехкратный снайперский зум и счетчик FPS. Для настройки игровых параметров предусмотрено ПО G-Menu, позволяющее также управлять макросами и создавать индивидуальные профили для различных игровых жанров.





Для подключения U32G4 предлагает два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с поддержкой HDR и разрешения 4K при 120 Гц, а также аудиовыход. Эргономичная подставка регулируется по высоте в пределах 130 мм, имеет возможность поворота на ±20°, наклона от -5° до 23° и разворота на 90°. Для крепления на стену или кронштейн предусмотрено VESA-совместимое крепление 100×100 мм.

Стоимость AOC U32G4 составляет 418 долларов (32 560 руб.).



