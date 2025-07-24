Компания AOC пополнила свой ассортимент мониторов доступной моделью Q24G50F. Несмотря на свою бюджетную направленность, устройство обладает впечатляющими характеристиками, которые будут интересны геймерам, а также подойдут для базовой работы с графикой благодаря хорошей цветопередаче.

Этот 23,8-дюймовый монитор с разрешением 2560×1440 пикселей имеет частоту обновления 144 Гц. Яркость IPS-матрицы достигает 350 кд/м², а время отклика пикселя составляет 4 мс (GtG). Обеспечивается поддержка 8-битной глубины цвета, охват 99% цветового пространства sRGB и 92% P3.

Входящая в комплект подставка позволяет регулировать только наклон экрана, но есть возможность использовать VESA-совместимый кронштейн (100×100 мм). Для подключения доступны порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также стандартный 3,5-мм аудиоразъем.

AOC Q24G50F можно приобрести по цене около 105 долларов (8 240 руб.).



