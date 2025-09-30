Vivo официально раскрыла ключевые характеристики и дизайн смартфона Vivo V60e. Анонс устройства ожидается в октябре, а промостраница уже появилась на сайтах Flipkart и Vivo India.

Дисплей и камеры

Смартфон получил квадратно-изогнутый AMOLED-дисплей. Как и у предшественника, частота обновления, вероятно, составит 120 Гц. Фронтальная камера — 50 Мп с автофокусом.

Основной блок камер включает главный датчик на 200 Мп и ультраширокий модуль на 8 Мп. Устройство работает под управлением Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Производитель подтвердил три крупных обновления ОС и пять лет выпуска патчей безопасности.

Аккумулятор и защита

Vivo V60e оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. Официально подтверждён стандарт защиты IP68/69, обеспечивающий пыле- и водонепроницаемость.

По неофициальным данным, смартфон может получить чип Dimensity 7360-Turbo, но компания это пока не подтвердила.





Цвета, память и цена

Vivo V60e выйдет в двух цветах: Elite Purple и Noble Gold. Согласно утечкам, будут доступны версии с памятью 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Стартовая цена, по предварительным данным, составит менее 30 тысяч рупий.