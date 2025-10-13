Компания Vivo официально представила свои новые умные часы Watch GT 2, которые дебютировали вместе с флагманскими смартфонами Vivo X300, планшетом Vivo Pad 5e и наушниками Vivo TWS 5. Новинка получила крупный AMOLED-дисплей и впечатляющее время автономной работы, способное составить более месяца без подзарядки.

Vivo Watch GT 2 вышли в Китае и оснащены 2,07-дюймовым изогнутым 2.5D AMOLED-дисплеем с разрешением 432×514 пикселей и пиковой яркостью до 2400 нит. Экран заключён в прямоугольный корпус из алюминиевого сплава, визуально напоминающий Apple Watch Ultra 3. По своим габаритам и дизайну часы могут стать конкурентом не только для Apple, но и для Galaxy Watch Ultra от Samsung.

Вес устройства составляет около 35,6 грамма. Встроенный аккумулятор ёмкостью 695 мА·ч (или 595 мА·ч в версии с eSIM) обеспечивает до 33 дней работы на Bluetooth-подключении и около 8 дней при активном использовании eSIM.

Часы поддерживают Bluetooth 5.4, NFC для бесконтактных платежей и более 100 спортивных режимов. Также предусмотрены датчики для отслеживания сна, уровня стресса, сердечного ритма, менструального цикла, уровня шума и других показателей здоровья.

Watch GT 2 работают на фирменной операционной системе BlueOS 3, которая включает профессиональные курсы и тренировки, например, по теннису. Кроме того, встроенный ИИ-тренер на базе платформы DeepSeek может отвечать на вопросы пользователя в реальном времени.





Умные часы доступны в нескольких цветах: розовом, синем, белом (Space White) и чёрном. Стоимость версии с Bluetooth составляет 499 юаней (около 70 долларов США), а модель с поддержкой eSIM оценена в 699 юаней (примерно 98 долларов).