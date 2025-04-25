Будущее уже наступило — и компания Vivo, похоже, собирается изменить наше представление о складных гаджетах. Недавно она подала в Китае патент на устройство, которое может стать следующим этапом эволюции мобильной техники.

Речь идёт о концепте модульного складного устройства с двумя экранами, каждый из которых может работать независимо.

Два экрана — один гаджет, или два?

Согласно информации, опубликованной 91Mobiles, запатентованное устройство от Vivo представляет собой два отдельных дисплейных модуля: основной и съёмный. Они соединяются магнитами и обмениваются данными через специальные контактные точки по краям корпуса.

Самое интересное — это то, что съёмный экран обладает собственным «железом». Это значит, что он может функционировать автономно: отображать изображение, воспроизводить звук и выполнять другие задачи без участия основного блока. Управление может осуществляться как от основного экрана, так и от стороннего контроллера.

Совместная или автономная работа — на выбор пользователя

В собранном состоянии два экрана могут работать синхронно: основной управляет дополнительным, делится энергией или вычислительными ресурсами. Такая гибкая архитектура открывает множество сценариев использования. В отличие от стандартных складных устройств, где вторая половина часто неактивна при частичном складывании, концепт Vivo предлагает одновременную активность обоих экранов.

Варианты применения: от презентаций до игр

Дополнительный дисплей можно использовать как вспомогательный — например, для показа слайдов во время презентации, при этом основной экран будет служить панелью управления. В играх второй экран сможет выводить карту, статус игрока или альтернативный ракурс. При просмотре медиа он может стать улучшенным звуковым или визуальным интерфейсом.

Инновации — это риск

Несмотря на впечатляющий подход, у такого устройства есть и потенциальные минусы. Возможность потерять один из модулей — не самая приятная перспектива, особенно если речь идёт о смартфоне. Кроме того, если центральная часть не содержит экрана, остаётся вопрос: насколько удобно будет пользоваться таким гаджетом? Это может указывать на то, что устройство ближе по формату к модульному планшету, а не телефону.

Будущее — рядом

Тем не менее, проект вызывает живой интерес. Vivo вновь демонстрирует готовность идти против течения и экспериментировать с формой и функциональностью мобильных устройств. Насколько успешным окажется этот модульный подход — покажет время.