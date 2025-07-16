В рамках крупной презентации в Китае Honor анонсировала сразу несколько новинок: смартфон Honor X70 с батареей 8300 мАч, наушники Earbuds A Pro, ноутбуки серии MagicBook X Plus и, пожалуй, самый интересный девайс — игровой планшет Honor Pad GT 2 Pro. Устройство ориентировано на производительность и высокочастотный гейминг.

Honor Pad GT 2 Pro получил 12,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K и частотой обновления до 165 Гц. Он построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает высокую плавность в играх. В Honor отметили, что такие проекты, как CrossFire: Gunfight King, работают на планшете при 165 кадрах в секунду. За графическую производительность также отвечает внутренняя оптимизационная система Phantom Engine, а за теплоотвод — расширенная система охлаждения с графеновым слоем.

Конфигурации включают до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища. Звук обеспечивают восемь динамиков с поддержкой пространственного звучания и сертификацией IMAX. Планшет поддерживает подключение стилуса и клавиатуры.

Питается Honor Pad GT 2 Pro от аккумулятора ёмкостью 10 100 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.





Вес устройства составляет 532 грамма, толщина — всего 5,99 мм. Пока планшет доступен только на китайском рынке и представлен в двух цветах: Ice Crystal White и Phantom Gray.

Доступные конфигурации и цены:



