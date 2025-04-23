Вместе с флагманским смартфоном GT Pro компания Honor представила и новый планшет — Honor Pad GT. Устройство получило впечатляющие характеристики и нацелено на мультимедийное потребление и производительность.

Одной из ключевых особенностей новинки стал дисплей: 11.5-дюймовая LCD-панель с разрешением 2.8K (2800×1840 пикселей), частотой обновления 144 Гц, защитой зрения Oasis, поддержкой DC Dimming и яркостью до 500 нит. Также экран получил сертификацию IMAX Enhanced для более захватывающего просмотра контента.

За работу планшета отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350. Аккумулятор на 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Несмотря на большую батарею, толщина корпуса составляет всего 6.12 мм, а вес — около 480 г.

Сзади расположена 13-Мп основная камера, спереди — 8-Мп селфи-модуль. Для качественного звука предусмотрена система из восьми динамиков.

Honor Pad GT работает на базе Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Также в планшете есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Планшет будет доступен в трёх цветах: Ice Crystal White, Phantom Gray и Ice Crystal Blue. Конфигурации памяти: