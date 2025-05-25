Компания Honor официально анонсировала выпуск планшета Honor Pad 10 на рынках Малайзии, Франции, Германии и Италии. Новинка сочетает в себе крупный дисплей, производительный процессор и интеллектуальные функции для повышения удобства использования.

Дисплей и дизайн

Планшет оснащен 12,1-дюймовым TFT LCD дисплеем с разрешением 2,5K (249 точек на дюйм), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Поддержка 1,07 миллиарда цветов обеспечивает насыщенную цветовую палитру и яркое изображение. Размеры устройства — 277,07 x 179,28 x 6,29 мм, вес — около 525 г.

Производительность и программное обеспечение

В основе Honor Pad 10 лежит процессор Snapdragon 7 третьего поколения, что обеспечивает высокую производительность для мультимедийных задач и многозадачности. Планшет работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15, что гарантирует современный интерфейс и доступ к последним функциям.

Камеры и аккумулятор

Устройство оснащено двумя 8-мегапиксельными камерами — спереди и сзади. Аккумулятор емкостью 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт, что позволяет долго использовать планшет без подзарядки.

Связь и дополнительные функции

Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное подключение к интернету и периферийным устройствам. Среди дополнительных функций — возможность касания влажной рукой, технология Honor Eye Comfort для защиты глаз, а также система из шести динамиков с пространственным звуком Honor.

Интеллектуальные возможности

Особое внимание уделяется функциям на базе искусственного интеллекта: AI Honor Notes для заметок, синхронизация голосовых заметок, помощник по заметкам с ИИ и инструменты для записи. Также доступны такие утилиты как Magic Portal и Honor Connect для расширения возможностей взаимодействия.