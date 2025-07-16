Xiaomi планирует вывести на глобальный рынок сверхтонкий магнитный Power Bank 5000, ранее представленный в Китае. Это компактное устройство с поддержкой магнитной беспроводной зарядки станет отличным аксессуаром для устройств с MagSafe, включая iPhone. Модель уже появилась на глобальном сайте бренда, что говорит о скором релизе.

Толщина алюминиевого корпуса составляет всего 8,7 мм, при этом батарея имеет ёмкость 5000 мАч благодаря использованию высокоплотного литий-кобальт-оксидного аккумулятора. Xiaomi утверждает, что после 300 циклов зарядки батарея сохраняет более 80% своей первоначальной ёмкости.

Устройство поддерживает как беспроводную, так и проводную зарядку. Порт USB-C обеспечивает выходную мощность до 22,5 Вт, а беспроводная площадка работает на уровнях 5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт и 15 Вт. Судя по изображениям, аккумулятор будет доступен в четырёх цветах: чёрный, золотой, фиолетовый и синий.

Среди дополнительных особенностей — система двойных термодатчиков NTC, которая отслеживает температуру 12 000 раз в минуту. Внутри корпуса установлены 17 магнитов класса N52, создающих силу притяжения до 10 Н, что обеспечивает надёжную фиксацию с устройствами, поддерживающими MagSafe.



